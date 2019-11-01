1 ноября на канале СТБ показали МастерШеф 9 сезон 10 выпуск. Эфир был посвящен Хэллоуину, поэтому для участников приготовили несколько жутких заданий. В конце, как обычно, проект покинул один участник.

В начале все пытались поразить судей жуткими блюдами, которые одновременно должны были быть вкусными. Лучшими оказались Руслан Лучков и Петр Косовский. Они возглавили команды красных и синих, которые должны были приготовить шведский стол для гостей. В хэллоуинский вечер оценивать блюда пришла команда экстрасенсов из пяти человек. При этом один из них был вегетарианцем.

Красные готовили медальоны, ризотто с овощами, мусаку, гратен и чизкейк.

Синие внесли в меню баранью ногу, утиные ножки, медальоны из телятины с соусом из дор блю, вегетарианскую мусаку и тирамису.

Во время готовки Эктор Хименес-Браво распрашивал участников, как они относятся к экстрасенсам и паранормальному. Юля вспомнила, что ее бабушки были гадалками, но сама она не гадает, чтобы не искушать судьбу. Аннушка рассказала, как однажды ходила к астрологу и он ей сказал, что видит ее на телевидении. А Руслану Шилину гадалка предсказала смерть от машины.

Гости не просто пробовали блюда, но и угадывали по ним характер повара. Петин тартар подсказал им, что он парень из хорошей семьи, с амбициями. По медальону Сергея они решили, что у него сильный характер, но он любит поучать людей. А Юлино тирамису рассказало собравшимся, что это повар с характером. При этом выяснилось, что у одной из участниц, Лилии Сорокиной недавно не своей смертью умерла мама.

В итоге с небольшим перевесом победили синие. А далее судьи выбрали четверых самых слабых кулинаров (Андрей, Юля, Настя и Элеонора) и вручили им черные фартуки. Чтобы не вылететь из проекта они должны были удивить судей новой порцией блюд, причем выбирать продукты и готовить им пришлось в темноте.

Двое участников приготовили суп, что не понравилось жюри, ведь для них это слишком просто. В итоге и выбирали между Андреем и Элеонорой. Проект покинула 24-летняя Элеонора Зубенко.

Смотреть МастерШеф 9 сезон 10 выпуск можно на сайте канала СТБ.