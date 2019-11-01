Трое детей серьезно пострадали в ДТП, которое произошло в Днепре утром 1 ноября на Набережной Победы, под Южным мостом. Автомобиль BMW на полном ходу протаранил столб. В салоне, кроме водителя, находились трое детей. Малышей-пассажиров госпитализировали, водитель поехал в больницу с ними. Об этом сообщает "Информатор".

Также опубликовано видео момента столкновения иномарки с электроопорой. Уточняется, что водитель ехал по набережной со стороны центра города. Вероятно, он не справился с управлением и автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб. На ДТП место вызвали спасателей, полицию и скорую. Медики достали пострадавших из авто. Детей госпитализировали в областную детскую больницу на Космической с травмами разной степени тяжести.

Фото и видео: facebook

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