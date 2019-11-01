Кабмин назначил государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта 38-летнего Артема Биденко. Как сообщает сайт правительственного портала, такое решение Кабинет Министров принял на своем выездном заседании в Мариуполе в понедельник, 28 октября.

"Правительство назначило Артема Игоревича Биденко государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта", - говорится в сообщении.

Артем Биденко - известный человек на рекламном рынке. Долгое время был исполнительным директором Ассоциации наружной рекламы Украины.

С 2015 года - в Министерстве информационной политики Украины на должности заместителя министра Юрия Стеця. 18 января 2017 года распоряжением Кабинета Министров Украины он был назначен на должность государственного секретаря Мининформполитики.

То есть, в новом министерстве он занял туже должность, что имел в свое время в "Минстеце".

Артем Биденко. Фото: ukrrudprom.com

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