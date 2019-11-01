В Марселе (Франция) произошла стрельба в баре. Ранения получили шесть человек. ЧП произошло вечером в четверг, 31 октября. Об этом передает Euronews со ссылкой на источник в полиции.

"Шесть человек были ранены в четверг вечером в результате стрельбы в баре в Марселе", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным источника журналистов в полиции, стрельба произошла около 20:30 по центральноевропейскому времени в баре Le Terminus в 15 округе.

Как отмечает издание, ссылаясь на информацию другого французского информагентства AFP, стрелок приехал на мотоцикле и открыл огонь по неизвестной причине, затем он скрылся с места происшествия. Пока его не задержали. Один из пострадавших получил серьезные ранения.

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