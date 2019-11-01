В Беларуси на территории Нового замка в городе Гродно нашли печатку, которая могла принадлежать киевскому князю из династии Рюриковичей Владимиру Мономаху. Печать в замке нашел археолог Иван Спирин, сообщает пресс-служба Гродненского государственного историко-археологического музея.

"На гродненских замках очередная интересная находка. Несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно. Такие свинцовые печати зажимались на шнурках прикрепленных к документам, например письмам. С печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи", - говорится в нем.

Отмечается, что на одной стороне печати изображен Василий Кесарийский (небесный покровитель Мономаха, который также имел имя Василий), а с другой благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о Божьей помощи.

"Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113 г.). Напомним, что в 1116 г. великий киевский князь Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволодку Давидовича. Князь Всеволод (Усеваладка) и упоминается как гродненский князь в 1127 году - году первого летописного упоминания о Гродно", - говорится в сообщении музея.

Фото: museum-grodno.by

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