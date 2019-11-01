Около 10:00 в пятницу, 1 ноября, в Киеве закрыли на вход и выход станции метро "Театральная" и "Крещатик". Поступило сообщение о минировании. Об этом сообщает пресс-служба метро.

Сейчас на этих станциях работают взрывотехнологи и кинологи.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Как сообщала "Страна", что в Киеве на станции "Золотые ворота" начался поочередный ремонт всех эскалаторов. Со среды, 30 октября, ежедневно в рабочие дни с 08:10 до 09:20 вход на станцию будет закрыт. Два эскалатора будут поднимать пассажиров только на выход.

Напомним, что в Киеве на полгода отложили запуска е-билета. Введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте отложено до апреля 2020 года.