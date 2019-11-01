По данным НБУ, в июле-сентябре рост экономики Украины замедлился до 3,5% из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь, передают Украинские новости.

"В III квартале (июле-августе - Ред.), по оценкам НБУ, рост экономики замедлился из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности. Роль внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, в поддержке экономического роста оставалась определяющей. Об этом свидетельствовали высокие темпы роста внутренней торговли, транспорта и строительства", - говорится в опубликованном сообщении.

Сохранились также высокие темпы роста в сельском хозяйстве, учитывая высокий урожай поздних зерновых и масличных культур.

Зато ухудшилась ситуация в промышленности на фоне менее благоприятных внешних условий для экспортеров. Прогнозируется, что в 2019 году дефицит текущего счета сузится до 2,9% ВВП.

Несмотря на крепкий обменный курс гривны, этому будут способствовать высокий урожай зерновых и лучшие условия торговли.

В 2020-2021 годах дефицит текущего счета несколько расширится вследствие уменьшения объемов транзита газа и ухудшения ценовых условий на мировых товарных рынках: низких цен на железную руду и постепенного подорожания энергоносителей.

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Напомним, что в НБУ разрешили жителям Украины покупать валюту больше чем на 150 тысяч гривен в день.