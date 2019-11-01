Против народного депутата от "Евросолидарности" Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой, которые публично обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после заявлений о разведении сил на Донбассе, открыто уголовное производство. Об этом написал в Facebook нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

По его данным, дело открыто Генпрокуратурой из-за их призывов к убийству человека и свержению государственной власти.

"Передайте кто-то Зверобой и Федыне номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти", - сообщил Качура и указал номер производства: 42019000000002276.

Фото: facebook.com

Напомним, что причиной угроз стала поездка Зеленское в Золотое Луганской области, где сейчас происходит разведение войск. Тогда его срывали националисты Андрея Билецкого. В начале октября они "оккупировали" город и заявили, что займут позиции ВСУ, если армия отойдет назад. Ситуация тогда срывала не только разведение - но и всю международную игру Зеленского, который пытается выйти на встречу в Нормандском формате и о чем-то договориться по Донбассу.

В итоге Зе вступил в перепалку, а потом сказал добровольцам сложить оружие и намекнул, что если этого не произойдет, то могут быть последствия. А в понедельник, 28 октября, на базу "Нацкорпуса" прибыла вооруженная автоматами полиция.

В этой и без того накаленной ситуации на канале нардепа Софии Федыны в Youtube появился скандальный ролик. Он был озаглавлен как "Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...". В нем Федына и Зверобой не стесняются в выражениях. По сути они заявляют, что с населением Донбасса разговаривать вообще не нужно, да и вообще голосовала за Зеленского "ботоферма". А далее перешли к нецензурному перечислению способов смерти президента.

После этого вопрос прокомментировали и во фракции "Слуга народа", заявив, что намерены обратиться в правоохранительные органам. Правда, только в отношении нардепа от партии Порошенко. К Зверобой у "слуг" тогда вопросов не было. А сспикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что некорректные высказывания Федыны в адрес президента рассмотрит Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Отметим, что разведение сил в Золотом все-таки произошло.