Парламент Греции одобрил правительственный законопроект, который вносит изменения в национальную систему предоставления убежища. Об этом сообщает Ekathimerini.

Правительство заявило, что закон направлен на ослабление давления на Эгейские острова путем ускорения процедур предоставления убежища и возвращения в Турцию мигрантов, не имеющих права на международную защиту. Новый закон включает отмену некоторых вариантов апелляции и содействие депортации искателей убежища, которые получили отказ.

Кроме того, посттравматическое стрессовое расстройство больше не квалифицирует заявителя в статусе "уязвимого". Случаи въезда несовершеннолетних без сопровождения и других уязвимых лиц, ищущих убежища, будут подлежать ускоренным процедурам.

Критики закона обеспокоены тем, что он позволяет предусмотреть более длительный срок заключения, что позволяет органам содержать под стражей в центре приема и идентификации лиц, ищущих убежища, на 18 месяцев, а не на три месяца. Международные организации, включая Управление ООН по делам беженцев, предупреждают, что это уменьшит гарантии для людей, которые ищут международной защиты.

Напомним, что в ЕС признались, что Греция обманом вступила в Евросоюз.

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