Поздним вечером в четверг, 31 октября, в Киеве неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая. Об этом в соцсети заявил генеральный директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

"23:00. Выстрелы на линии скоростного (трамвая - Ред.). Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом – были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта. Случаем уже занимаются правоохранители", - говорится в опубликованном сообщении на fb-странице генерального директора "Киевпастранса" Дмитрия Левченко.

Фото: facebook.com/Дмитро Левченко

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