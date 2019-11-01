Похоже, на этой неделе в Верховной Раде не обходится ни дня без скандалов. Пока все обсуждают переписку Богдана Яременко, внимание к себе привлекла еще один депутат "Слуги народа".

На вчерашней сессии из-за правок к законопроекту о разделении газо-транспортной системы и "Нафтогаза" расплакалась беременная нардеп Анна Скороход.

Ее коллеги по профильному комитету проигнорировали ее замечания, а когда она не сдержала эмоций, кто-то в зале посоветовал беременной Скороход успокоиться: "Вам рожать еще. Оно того не стоит".

"Страна" выясняла, чем известна депутат от "Слуги народа", которой приписывают особый интерес к газовому закону.

Что произошло на заседании

31 октября Верховная Рада во втором чтении принимала законопроект о разделении украинской газовой трубы и Нафтогаза.

При этом депутат от "Слуги народа" и член Комитета ВР по вопросам энергетики Анна Скороход расплакалась во время заседания - ее коллеги не захотели рассматривать правки, которые она предложила к законопроекту об анбандлинге - реструктуризации "Нафтогаза".

По ее словам, накануне на комитете были согласованы договоренности, но когда она прочитала текст в зале, то увидела, что ее правки не внесли.

"Вы на всех своих правках настаивать будете? Сядьте и спокойно скажите. Подытожьте", – обратился к ней спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

А Скороход не смогла сдержать слез: "Знаете, такое чувство, что тут происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что хочу пройтись по своим правкам, значит, хочу это сделать. А не чтобы кто-то подходил и говорил мне: "Перестань их подавать".

В этот момент ей принесли воды, а кто-то в зале посоветовал взять себя в руки, ведь депутату еще предстоит рожать.

После эмоциональной речи Скороход депутатов попросили проголосовать за ее поправку, но парламентарии выступили против. "За" проголосовали только 158 нардепов.

В тот же день нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский уточнил, что правки Скороход комитет не прошли. Но он все равно за них проголосовал.

"Принципиально голосовал сегодня за поправки Ани Скороход.

Да, да, той самой, которая расплакалась сегодня в Раде. И мне абсолютно наплевать, что их не поддержал комитет.

Она молодец, дралась за свою позицию несколько дней, и не ее вина, что не вышло.

Не один я именно так к этому отнесся, многие оценили.

Как сказал старина Эдуард Третий, пусть будет стыдно тому, кто подумает об этом плохо. И да, большой привет Соне Кошкиной, когда расплакалась, это не понабирали по объявлению.

Это значит настолько не всё равно. Не всем же по Пашинскому рыдать, в конце то концов", - написал он в Телеграме.

Что именно было в правках Анны Скороход - неясно. Но речь в законопроекте шла о так называемом анбандлинге. То есть о выведении украинской газотранспортной системы в управлении отдельному предприятию (сейчас же ГТС является структурной частью НАК "Нефтегаза").

Согласно принятому во втором чтении законопроекту, новым оператором газовой трубы будет компания "Оператор газотранспортной системы Украины".

Государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет. Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Чем известна Анна Скороход

29-летняя Анна Скороход прошла в парламент по мажоритарному округу № 93 с центром в городе Мироновка Киевской области. Этот округ остался не у дел после вынужденного отъезда "своего" депутата Александра Онищенко за границу.

Беременная нардеп в Раде. Фото "Страны"

Представительница "Слуги народа" на выборах обошла 19 других кандидатов и победила.

В ее анкете кандидата говорилось, что она работала заместителем директора ООО "Строительный комбинат "Прогресс" по организационно-правовым вопросам, проживает в Борисполе. В ее предвыборной программе были пункты, связанные с добычей газа: "Буду отстаивать увеличение добычи отечественного газа и развитие "зеленой" энергетики для уменьшения стоимости коммунальных услуг".

Беременная Анна Скороход в Раде. Архивное фото: Страна

На нескольких последних голосованиях она не поддержала большинство фракции. Например, не голосовала за программу нового Кабмина. А во время голосования за расследование трагедии 2 мая в Одессе, несмотря на то, что фракция "Слуга народа" в целом не поддержала эту инициативу, Скороход оказалась среди 32 однопартийцев, которые проголосовали "за".

По информации журналиста Андрея Лаврика, ее гражданский муж - Алексей Алякин, который является бизнес-партнером предпринимателя Павла Фукса.

Алексей Алякин - экс-владелец российского банка "Пушкино". Его сначала задержали уркинские правоохранители по запросу из РФ, но потом отпустили.. В Украине он является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" (Борисполь, Киевская область) - том самом, где заместителем директора работала Анна Скороход.

Алексей Алякин. Фото: Ведомости