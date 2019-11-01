В Турции осудили позицию властей Франции по операции "Источник мира" в Сирии и обвинили Париж в попытках создания террористического государства в Сирии.

Об этом говорится в заявлении, сделанном МИД Турции, после того, как парламент Франции осудил проведение Турцией операции "Источник мира", передает Укринформ.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем резолюции, принятые Сенатом Франции и Национальной ассамблеей по операции "Источник мира". Очевидно, что Франция приняла эти резолюции после провала своих усилий по созданию террористического государства в Сирии", - говорится в заявлении.

В МИД Турции раскритиковали отношение Франции к сирийским ветвям Рабочей партии Курдистана (PKK) - Партии демократического союза и Курдских отрядов народной самообороны (PYD/YPG).

"Предпринимая подобные шаги, парламент Франции и правительство Франции, которое поддерживает эти резолюции, еще раз заявили миру, что они стоят вместе с PYD/YPG, сирийскими ветвями PKK, которая признана ЕС террористической организацией. Для нас неудивительно отношение парламента этой страны, где террористов принимают на высшем уровне в Елисейском дворце", - отмечается в заявлении.

Анкара призвала Париж проявить солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом. "Мы в очередной раз призываем парламент и правительство Франции стать в борьбе с терроризмом на сторону своего союзника по НАТО и европейского сообщества, а не с террористами, и проявить солидарность с Турцией", - призвали в МИД.

Национальное собрание Франции в среду одобрило резолюцию, осудило проведение Турцией операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии и выразили поддержку курдам из PYD/YPG. Кроме того, ранее Верхняя палата парламента Франции - Сенат, утвердил проект резолюции, которой предложил поддерживать европейские или международные инициативы о прекращении турецкой военной операции.

Как сообщала "Страна", с апреля 2020 года в Турции будет введен "налог на проживание", который будет распространяться на туристическое жилье, питание, развлечения и другие услуги.

Также известно, что в Минобороны России заявили, что у них нет достоверной информации о том, что военные США действительно провели операцию по уничтожению лидера ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади.

Напомним, что в интервью американскому телеканалу Fox News бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что террористы ИГИЛ являются порождением и инструментом политики США.