Сегодня Украина должна заплатить МВФ почти $91 миллион
В пятницу, 1 ноября, власти Украины должны выплатить МВФ 66 млн СПЗ (специальных прав заимствования, "валюты" для операций с МВФ - Ред.). Это составляет около $90,85 млн.
В целом же, в 2019 году Украина должна выплатить МВФ 1 325,476 млн СПЗ. По курсу НБУ на начало января 2019 года это составляет порядка 1,8 млрд долларов США.
Специальные права заимствования (СПЗ) - искусственная денежная единица, используемая Международным валютным фондом для межгосударственных и межбанковских расчетов (между Центральными госбанками - Ред.).
Напомним, что НБУ ожидает транша от МВФ уже в 2020 году.
Ранее "Страна" сообщала, что Нацбанк назвал условия МВФ по кредиту для Украины. Среди них нет роста цены на газ, но есть распродажа земли.
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