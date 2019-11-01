В пятницу, 1 ноября, власти Украины должны выплатить МВФ 66 млн СПЗ (специальных прав заимствования, "валюты" для операций с МВФ - Ред.). Это составляет около $90,85 млн.

В целом же, в 2019 году Украина должна выплатить МВФ 1 325,476 млн СПЗ. По курсу НБУ на начало января 2019 года это составляет порядка 1,8 млрд долларов США.

Специальные права заимствования (СПЗ) - искусственная денежная единица, используемая Международным валютным фондом для межгосударственных и межбанковских расчетов (между Центральными госбанками - Ред.).

Напомним, что НБУ ожидает транша от МВФ уже в 2020 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацбанк назвал условия МВФ по кредиту для Украины. Среди них нет роста цены на газ, но есть распродажа земли.