Президент США Дональд Трамп поменял регистрацию с Нью-Йорка на Палм-Бич (штат Флорида) из-за высоких налогов и плохого отношения к нему со стороны местных властей. Об этом он сообщил в Twitter.

"1600, Пенсильвания-авеню, Белый дом, - это место, которое я полюбил и останусь здесь, надеюсь, еще на 5 лет..., но моя семья и я сделаем Палм-Бич (штат Флорида) местом нашего постоянного проживания", - написал Трамп.

Вместе с тем президент посетовал, что хотя он платит миллионы долларов городских, государственных и местных налогов каждый год, с ним "очень плохо обращались политические лидеры как города, так и штата (Нью-Йорк - Ред.). "Мало с кем обращались хуже", - добавил он.

По его словам, он всегда будет рядом, чтобы помочь Нью-Йорку и его "великим людям". Трамп также признался, что ему тяжело далось это решение.

Фото: twitter.com

В ответ на сообщение о переезде Трампа, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо написал в своем Twitter: "Скатертью дорога. ...Он весь твой, Флорида". Куомо также выразил сомнение в том, что Трамп исправно платил налоги в бюджет города и штата.

Фото: twitter.com

В четверг, 31 октября, газета New York Times сообщила, что в конце сентября президент США подал "декларацию о местожительстве", заявив, что его постоянным местом жительства будет имение Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Человек, близкий к президенту, сообщил изданию, что основной причиной смены прописки Трампа стали налоги.

Напомним, что Трамп прокомментировал голосование нижней палаты Конгресса по своему импичменту.

Также читайте о том, что Трамп посоветовал жене принца Гарри не обращать внимания на критику СМИ.