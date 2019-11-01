В пятницу, 1 ноября, в Киеве вспыхнул масштабный пожар в Печерском районе. В районе слышен гул сирен, пожарные машины едут к месту ЧП. Горит здание в центре района.

По данным корреспондента "Страны", уже приехали несколько пожарных и начали тушить пламя. Дым из черного стал белым и уменьшился.

Очаг возгорания располагается примерно за Институтом прочности, в районе улиц Ольшанская и Зверинецкая.

Видео: Cтрана

Как сообщала "Страна", ночью 1 ноября в 00:21 пожар на крыше жилого дома в Шевченковском районе Киева. В ходе тушения разобрали около 300 кв. м обгоревших конструкций дома. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 80 человек личного состава и 22 единицы техники ГСЧС.

Напомним, что в Киеве с 1 ноября ограничили скорость машин до 50 км/час на перечисленном списке улиц-дорог.