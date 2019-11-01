Сотрудники военкоматов начали забирать призывников прямо с работы. Как рассказывают адвокаты, в армию берут даже парней с медицинскими противопоказаниями, пытаясь таким образом выполнить план. Однако с незаконным призывом можно бороться.

В Ровенской области, например, военные начали забирать призывников прямо с рабочего места. О таком случае рассказал адвокат Валентин Дупак, как передает "Обозреватель".

"Мой клиент работает в одном из коммунальных предприятий города. Он сидел в своем рабочем кабинете, когда туда пришли военные в форме. Никакой полиции с ними не было. Они просто напугали парня тюрьмой, нажали на него и забрали в военкомат. Он здесь уже находится несколько дней. Причем с ним не было даже паспорта, то есть они не могли установить его личность", - возмущается адвокат.

Родители у военкомата, фото: facebook.com/dop3full

Вторую жертву работники военкомата забрали возле магазина. "У нас в области теперь такое практикуется. Ловят возле сельских магазинов. Во дворы частных домов их не пускают, там собаки. А вот там легко поймать. Парень, кстати, имеет проблемы с позвоночником еще со школы, есть медицинские документы, это он не сейчас справку получил, а уже давно. Но никого это не волнует", - рассказывает Дупак.

Отец призывника рассказывает, что сын проходил обследование в больнице, откуда его внезапно выписали. В военкомате дали направление на МРТ позвоночника. Но, по его словам, военкомы выхватили у него из рук это направление и не отдают, утверждая, что парень теперь здоров.

Отец парня, которого удерживают на призывном пункте уже несколько дней, рассказывает полиции, что у сына буквально выхватили из рук направление на МРТ, фото: radiotrek.rv.ua

Еще одного призывника в военкомат просто пригласили прийти и принести какие-то отсутствующие якобы медицинские справки. Назад его уже не выпустили. "Он был уверен, что в армию его не должны брать, потому что у него хроническая язва желудка с детства. Хотя он проходил раньше медкомиссию. Это с язвой желудка!", - продолжает адвокат.

По его словам, в среду, 31 октября, он вызвал полицию в военкомат, где дежурят родители ребят. Однако те лишь составили протокол и внесли данные в Единый реестр досудебных расследований.

"Полицейский вынес нам копии документов о прохождении медкомиссии, всем написали, что они пригодны. Как могли провести проверку человеку без паспорта, не установив ее личность, - я не знаю. Теперь мы будем обращаться в прокуратуру и в суд. Возможно, это займет время, но все равно через несколько месяцев ребят им придется вернуть", - убежден Валентин Дупак.

Журналисты позвонили в областной комиссариат и попросили прокомментировать ситуацию. Их пообещали связать с пресс-атташе,.

Весной 2018 года жителя Каменского в Киеве военкомы и полицейские схватили прямо на остановке транспорта. Причем тот предупредил, что он прописан в Каменском и имеет медицинские противопоказания.

Адвокат Александр Щербина говорит, что понадобилось 2,5 месяца, чтобы вернуть парня. Военкомат дважды не доставлял молодого человека в суд, несмотря на требование судьи. Его насильно посадили в автобус и вывезли в воинскую часть в "Десне". Но медкомиссию он не проходил и присягу не приносил.

После того, как защита обратилась к Госбюро расследований с заявлением о насильственном удержании лица, там открыли дело и вызвали потерпевшего на допрос. "Там стало понятно, что в военкомате его документы о прохождении медкомиссии просто подделали. Сейчас он дома, к (военной - Ред.) службе он не пригоден, а мы обратились в ЕСПЧ", - говорит Щербина.

Также юристы предупреждают о еще одном способе "призыва": молодых людей обманом приглашают в полицию якобы для дачи каких-то показаний. А там их уже ждут военкомы. Поэтому нужно обращать внимание, что написано в полицейской повестке - есть ли там номер дела и указано в качестве кого вас приглашают.

В Украине 1 октября стартовал осенний призыв. Он продлится до 31 декабря.

Как сообщала "Страна", в Тернополе сотрудники военкомата вылавливали ночью молодых людей призывного возраста в публичных местах.