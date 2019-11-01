Спасатели ликвидировали грандиозный пожар на крыше жилого шестиэтажного дома на ул. Пирогова, 2 в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"1 ноября в 00:21 пожар на крыше жилого дома в Шевченковском районе локализован, а в 01:04 пожар ликвидирован на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

В ходе тушения разобрали около 300 кв. м обгоревших конструкций дома. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 80 человек личного состава и 22 единицы техники ГСЧС.

Напомним, по словам жильцов, они слышали хлопки, похожие на взрывы, после которых началось возгорание.

Фото: dsns.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева пожарные сражаются с огнем на крыше жилого дома. Фото.