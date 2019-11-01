Спаcатели потушили ночной пожар на крыше киевской 6-этажки
Спасатели ликвидировали грандиозный пожар на крыше жилого шестиэтажного дома на ул. Пирогова, 2 в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"1 ноября в 00:21 пожар на крыше жилого дома в Шевченковском районе локализован, а в 01:04 пожар ликвидирован на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.
В ходе тушения разобрали около 300 кв. м обгоревших конструкций дома. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 80 человек личного состава и 22 единицы техники ГСЧС.
Напомним, по словам жильцов, они слышали хлопки, похожие на взрывы, после которых началось возгорание.
Фото: dsns.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева пожарные сражаются с огнем на крыше жилого дома. Фото.
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