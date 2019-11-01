В море, недалеко от спорных с Японией островов Токто, рухнул вертолет Южной Кореи. Семь человек, которые находились на борту, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Yonhap.

По информации агентства, вертолет вылетел из Токто 31 октября около 23:26 по местному времени (16:26 по Киеву - Ред.), и затем исчез с экранов радаров. На его борту были двое рыбаков и пятеро спасателей. В их поисках задействованы военные корабли, вертолеты, несколько рыболовных катеров, также планируют привлечь дайверов.

Пропавший вертолет изготовлен французской компанией Airbus Helicopters, может перевозить до 28 пассажиров и летать в течение пяти часов со скоростью 250 км/ч.

Как сообщала "Страна", в Колумбии разбился вертолет Bell 412 из президентского авиакортежа. Военные смогли добраться к месту трагедии только к утру 27 октября.

Напомним, что 21 октября под Полтавой разбился вертолет с экс-министром АПК Тарасом Кутовым.