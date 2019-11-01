Президент США Дональд Трамп посоветовал герцогине Сассекской Меган Маркл не принимать критику, которую журналисты часто направляют в ее сторону, близко к сердцу. Об этом сообщает The Hill.

По словам американского лидера, пресса действительно слишком часта несправедлива по отношению к супруге принца Гарри.

"Я смотрел ее интервью и заметил, как она воспринимает все слишком лично", - сказал Трамп.

Глава США считает, что ей стоит быть немного жестче и не обращать внимание на выпады СМИ.

При этом Трамп также отметил, что до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, он не был знаком с нынешней герцогиней. Герцога Сассекского же он назвал "хорошим молодым человеком".

"Любая женщина, особенно, когда она беременна, достаточно уязвима", - заметил Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что Палата представителей приняла резолюцию о процедуре импичмента Трампа.

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