В Киеве вернули ограничение скорости движения. Список 17 улиц, где надо ехать медленно
С 1 ноября снова вводится ограничение скорости на ряде скоростных магистралей столицы. В летнее время на этих улицах разрешалось двигаться со скоростью свыше 50 км/ч. С 1 же ноября єто правило было отменено.
Речь о 17 улицах:
- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);
- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);
- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
- ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
- просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев" при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).
Ранее глава МВД Арсен Аваков пообещал снизить с Нового года допустимую скорость на украинских дорогах.
Мы также рассказывали, что в Киеве с 1 ноября ограничат скорость машин до 50 км/час
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