С 1 ноября снова вводится ограничение скорости на ряде скоростных магистралей столицы. В летнее время на этих улицах разрешалось двигаться со скоростью свыше 50 км/ч. С 1 же ноября єто правило было отменено.

Речь о 17 улицах:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской); Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта); ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части); Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини); Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева); просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста); просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади); ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков); Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе); Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного); ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста); просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади); просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев" при условии проведения капитального ремонта проезжей части); бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои); ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской); просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Ранее глава МВД Арсен Аваков пообещал снизить с Нового года допустимую скорость на украинских дорогах.

Мы также рассказывали, что в Киеве с 1 ноября ограничат скорость машин до 50 км/час