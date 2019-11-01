Сегодня, 1 ноября, народные депутаты Украины должны перейти в Раде на электронную форму регистрации. Об этом заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Мы отказываемся от бумажной регистрации, и с завтрашнего дня регистрация будет проводиться путем установки карты (для электронного голосования - Ред.) и нажатием кнопки "за", - сообщил Стефанчук на вечернем заседании парламента 31 октября, как передает "Интерфакс-Украина".

Он попросил депутатов придти в пятницу на работу вовремя. Регистрация народных депутатов проводится в начале утреннего пленарного заседания.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Рада дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест Ярослава Дубневича.

Так же мы рассказывали, что Рада приняла во втором чтении законопроект о разделении ГТС и "Нафтогаза".