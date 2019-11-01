В среду, 30 октября, городской совет Нью-Йорка, принял решение, которое вряд ли прийдется по вкусу многочисленной армии гурманов. Власти города ввели запрет на продажу фуа-гра с 2022 года. Это решение предполагает запрет продажи, подачу в ресторанах и хранение деликатеса из гусиной или утиной печени.

Штраф за нарушение запрета будет колебаться от 500 до 2000 долларов, как сообщает RFI со ссылкой на AFP.

Это решение должен ратифицировать мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Несколько руководителей предприятий, занимающихся поставками фуа-гра, заявили, что намерены обжаловать это решение.

Со своей стороны, один из лоббистов запрета, консультант ассоциации "Избиратели за права животных" (Voters for Animal Rights) Мэттью Домингес назвал этот день "историческим для прав животных в Нью-Йорке". Зоозащитная ассоциация Animal Welfare Institute также приветствовала запрет этой "антигуманной люксовой пищи".

Запрет касается фуа-гра, произведенного с помощью принудительного кормления птиц через специальные трубки. Как отмечают эксперты, сегодня существует и производство деликатеса, когда уток и гусей не откармливают насильно, однако пока оно не достигло промышленных масштабов.

В 2012 году фуа-гра запретили в Калифорнии. Тогда сожаление об этом решении выразили в МИД Франции. В 2015 году запрет был аннулирован, но через два года вновь вступил в силу. Производство фуа-гра запрещено в ряде стран, в том числе в Дании, Австралии и Великобритании.

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