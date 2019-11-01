Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо заявил о создании Национальной платформы примирения и единства, чтобы начать "поиск диалога на пути к миру".

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

В частности, Сивохо заявил, что "большинство украинцев хотят именно этого, но воинственное меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику".

"Вот почему мы уже работаем над созданием Национальной платформы примирения и единства", - отметил он и добавил, что целью ее создания является "объединение всех здравомыслящих сил Украины для поиска диалога на пути к миру".

"Мир неизбежен. А значит, сильной и независимой Украине - быть", - убежден Сивохо.

Он так же убежден, что Зеленский - "президент мира и диалога", однако "лучше не испытывать степень терпения президента".

"Поставить всех на место" сильной рукой "- это самый простой путь. Самое сложное - настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны", - отметил Сивохо.

Ранее "Страна" рассказывала, что Сивохо назвал три главные задачи на посту советника секретаря СНБО по Донбассу.