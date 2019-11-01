30 октября Верховная Рада не поддержала создание следственной комиссии, которая была инициирована партией "Оппозиционная платформа – За жизнь", по расследованию обстоятельств трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Голосование провалила фракция "Слуги народа", хотя во время выборов ее кандидаты обещали добиться расследования этого дела.

В тоже время, негативный резонанс, который возник вокруг провала голосования за комиссию, видимо, побудил "слуг народа" предпринять действия, которые бы показали, что они на самом деле за комиссию.

Так, депутат фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко заявил в Facebook, что его фракция готова создавать комиссию, но не во главе с представителем Оппоплатформы и "не на ее условиях".

"Мы безусловно будем инициировать создание такой комиссии. Однако расследование будет не только по поводу конкретного факта гибели людей в Одессе, но и того, кто допустил и способствовал призывам к сепаратизму, приглашение российских войск в Украину, сторонников "русского мира", - того, что на самом деле спровоцировало трагические события не только в Одессе, но и в других городах Украины", – написал он.

"Люди, которые готовы были вывешивать триколор на местных радах, в том числе и в Одессе, не имеют морального права руководить процессом расследования. Более того, расследование должно произойти относительно них также, в том числе относительно "кремлевской колонны", которая имеет свое представительство в нынешней Верховной Раде", – пишет Ткаченко.

Отметим, что подавляющее большинство погибших во время событий 2 мая в Одессе - это сторонники Антимайдана. То есть, в терминологии Ткаченко "кремлевская колонна".

То есть, если комиссия будет создаваться с прицелом именно на это направление, то итог ее деятельности будет мало отличаться от итогов провального расследования правоохранительных органов, которые, как известно, обнаружили виновных в трагедии только среди сторонников Антимайдана, а не тех, кто поджигал Дом профсоюзов.

Скриншот: Facebook/Александр Ткаченко

Ранее сообщалось, что в Раде возникла потасовка после того, как не поддержали создание ВСК по расследованию трагедии в Одессе 2 мая.

"Страна" публиковала фамилии нардепов, которые голосовали за создание комиссии.

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