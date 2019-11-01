В центре столицы вечером 31 октября по адресу улица Пирогова, 2 загорелась крыша жилого дома.

По словам жильцов, они слышали хлопки, похожие на взрывы, после которых началось возгорание. Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что на момент приезда пожарно-спасательных подразделений площадь пожара достигла 100 квадратных метров.

По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Людей оперативно эвакуировали. По данным жильцов, перед возгоранием были слышны 4 хлопка, похожие на взрывы. Сразу после этого загорелась крыша дома.

Улицу Пирогова перекрыли для проезда транспорта. Изначально огонь распространялся только на крышу дома. Однако позже пламя перекинулось на лестничные пролеты верхних этажей.

На месте происшествия работает около 22 единиц основной и спецтехники, задействовано около 80 спасателей ГСЧС. По состоянию на 22:50 пожар еще не локализовали. К дому прибыли взрывотехники.

По последим данным, пожар частично распространился на квартиры верхних этажей. Для эвакуированных жильцов на место происшествия пригнали автобус. Людей планируют перевезти в ближайший пункт обогрева. По данным нашего журналиста, по состоянию на 23:30 выгорели, как минимум, 4 квартиры.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: Facebook/Информатор Киев

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