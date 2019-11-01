В радиогруппе УМХ решили временно приостановить деятельность проекта "Голос Столицы" с 1 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба радиостанции в Facebook вечером в четверг.

Отмечается, что вещание программ радиостанции "Голос Столицы" будет осуществляться в повторе на той же самой частоте, как и другие элементы эфира, в полном соответствии с лицензионными условиями и требованиями норм Закона.

"Надеемся на улучшение материального положения радиогруппы УМХ, в результате чего проект "Голос Столицы" будет возобновлено в прежнем режиме", - отметили в пресс-службе.

Скриншот: Facebook/Голос Столиці

Ранее сообщалось, что с февраля в четырех областях Украины отключат проводное радио.

Также мы писали, что Нацсовету не нравится, что радиостанции крутят по ночам украиноязычные песни .