"Страна" уже писала о надстройке, которая появилась на крыше дома на Майдане Независимости на улице Софиевская, 1. Ее прозвали "скворечником".

Тогда мы пообщались с одним из жителей этого дома. А сама эта надстройка вызвала огромное возмущение киевлян. После чего было проведено совещание чуть ли не на уровне премьер-министра и "скворченик" пару-недель назад торжественно снесли.

Но это оказалось еще не концом истории.

Адвокат владельца "скворечника" на Майдане Независимости Дмитрий Набугорнов рассказал "Стране", что сейчас происходит на месте стройки, что там планировали сделать, почему демонтировали надстройку и кто за это будет отвечать.

Адвокат: все документы были

Дмитрий Набогорнов рассказал, что квартира, над которой и возвели "скворечник", была приобретена в марте 2019 года. Общая площадь – 170 квадратных метров. Примерная рыночная стоимость $400-600 тысяч. Квартира состоит из четырех жилых комнат, две из которых – мансардные.

"Владеет этой квартирой Пичугина Елена Витальевна. Когда это помещение приобрели, сын владелицы, тоже адвокат, Пичугин Дмитрий Сергеевич, планировал вести здесь адвокатскую деятельность. Но из-за вынужденного ремонта, в связи с аварийным состоянием крышы, адвокатскую деятельность в этом помещении он приостановил", – сообщил "Стране" Дмитрий Набугорнов.

При этом он утверждает, что надстройка является законной: перед началом стройки были получены все необходимые разрешения.

"До информационного скандала к нам не было ни одного официального запроса от каких-либо государственных органов. Никто не приходил с экспертными обследованиями со стороны государства не предоставлял запросов, приписаний, не составлял актов", - говорит Набугорнов.

По его словам, после покупки квартиры Пичугины получили заключение от ЖЕКа о том, что крыша здания находится в аварийном состоянии и требует замены.

"В крыше были сквозные щели, сквозь которые постоянно затекала вода. Несущие конструкции были в ужасном состоянии, все в трещинах. Этот дом построен в 1952 году. С того времени большая часть кирпичей разрушилась и продолжает разрушаться. В экспертном заключении ЖЕКа (сейчас это компания ООО " СК Фасад Констракшн") написано, что крыша может обвалиться. На основании этого акта мы и начали замену крыши. Вместо кирпичей мы решили установить газоблоки, они гораздо легче кирпича. Как и металлические конструкции, которые мы хотели установить вместо огромных деревянных балок, которые были до этого. Также нашими силами была демонтирована 12-ти тонная металическая конструкция на крыше дома для рекламной вывески", - сообщил "Стране" Набугорнов.

Не скворечник, а "временная конструкция"?

Адвокат утверждает, что на крыше здания не планировалась никакая надстройка – владельцы квартиры просто хотели починить крышу, которая была в аварийном состоянии. А "скворечник", который вызвал скандал, это временная конструкция – для удобства рабочих, которые ремонтируют крышу здания.

"Эта надстройка была временной вспомогательной конструкцией для замены крыши", – настаивает Набугорнов.

"Многие говорят, что этот дом – памятник архитектуры, но это не так. В решении Верховного суда говорится, о том что в реестр не внесено ареалы улицы Крещатик как памятник архитектуры. Так что говорить, что мы портим вид памятника архитектуры, нельзя", - настаивает Набугорнов.

Далее он описал "Стране" свою версию событий вокруг скандального "скворечника":

"1 октября в интернете начался массовый вброс ложной информации, что мы захватили этаж, ведем здесь незаконную реконструкцию. Но это ремонт, а не реконструкция. Когда начался демонтаж, в СМИ стали писать, что адвокат Пичугин обещает взорвать Майдан. Якобы он открутил газовый баллон и нападал на сотрудников, которые демонтировали надстройку, угрожая все взорвать. Но, это не является правдой", - заявляет адвокат.

"Проникли незаконно"

"После того, как премьер-министр собрал совещание, 15 октября сюда незаконно проникли сотрудники Департамента архитектурно-строительного контроля. Причем проникли они сюда через крышу соседнего здания – просто "осмотреться". Затем КГГА провела заседание совместно с "Киевблагоустроем", Коммунальной аварийно-спасательной службой, Шевченковской администрацией и ЖЕКом. Они сказали, что газоблоковые конструкции, которые мы установили, увеличивают нагрузку на дом, и решили демонтировать их. Нам неизвестно, на каком основании они сделали такое заключение, экспертизу они не проводили. 18 октября в помещение вновь незаконно проникли спасатели и начали проводить демонтаж без наличия разрешительных документов", – рассказывает "Стране" адвокат Дмитрий Набугорнов.

Он отмечает, что демонтаж проводила Коммунальная аварийно-спасательная служба.

В протоколе, который составили в КГГА, говорится, что после демонтажа газоблоковых конструкций на Киевскую горадминистрацию возлагаются обязательства по восстановлению крыши.

"Они должны это сделать собственными силами и средствами, но средства в дальнейшем должны с нас взыскать", – сообщает адвокат.

"А крышу кто чинить будет?"

По словам Набугорного, с момента демонтажа прошло более двух недель, и до сих пор еще никто ничего не начал ремонтировать. Остатки конструкций крыши просто накрыли тентом.

"Мы предложили восстановить крышу своими силами и средствами. На что нам сказали – восстанавливайте, но официального письменного разрешения мы вам дать не можем. Через неделю начнутся дожди, затем пойдет снег, а в доме нет крыши. Люди, которые живут этажом ниже, пишут в ЖЕК жалобы. Они переживают, что их затопит. Но ЖЕК ничего не делает и нам не разрешает", – сообщил "Стране" Набугорнов.

По его словам, на истории со "скворечником" власти "попиарились", но проблема осталась не решенной – в доме нет крыши, и непонятно, кто теперь ее должен чинить.

"Все только на этом пропиарились. Премьер-министр Алексей Гончарук 17 октября провел совещание, о котором мы узнали из новостей, нас туда никто не пригласил и даже не уведомил. Журналисты нашли наши контакты, а премьер-министр не смог", – возмущается Набугорнов.

И добавляет, что власти вообще не ведут с ними никакого диалога.

"Они назначили смотрящего за работами, которые мы проводим в квартире, это начальник ЖЕКА ООО "СК Фасад Констракшен" Владимир Данько. А он отказывается к нам приходить и присылает сотрудников, которые не принимают никаких решений и нечего не знают", – жалуется адвокат.

Написали в полицию заявление против Гончарука

Дмитрий Набугорнов сообщил "Стране", что владельцы квартиры подают в суд на премьер-министра и все городские органы власти, которые участвовали в демонтаже надстройки – включая КГГА.

"По данному факту на премьер-министра Гончарука мы подали заявление в полицию. Это явное превышение должностных полномочий: премьер-министр не должен опускаться до уровня проблем градостроения. Также мы подаем в суд на КГГА и другие местные органы исполнительной власти, которые проникли сюда незаконно, произвели незаконный демонтаж, украли наш строительный материал и камеры видеонаблюдения", – сказал нам адвокат.

После скандала со "скворечником" у сына владелицы квартиры Дмитрия Пичугина появилось немало проблем. Пичугин является действующим адвокатом, он планировал вести в этой квартире адвокатскую деятельность и перед началом ремонта здесь принимал клиентов. Набугорнов отметил, что после этого скандала дисциплинарная комиссия адвокатов Киевской области пытается лишить Пичугина права на занятие адвокатской деятельностью.

"Пичугиной Елене - постоянно поступают звонки с предложениями купить эту недвижимость. Говорят, что рано или поздно цена на нее будет занижена путем вот таких информационных атак и демонтажей", – добавил Набугорнов.

Однако Пичугина квартиру продавать не торопится. По словам Набугорного, Пичугина планирует закончить ремонт и жить в этой квартире.