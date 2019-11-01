Следователи пытаются установить личность парня, который погиб от удара током во Львове.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Работники железной дороги нашли уже обгоревшее тело парня. Сколько лет погибшему и откуда он - неизвестно, но на месте гибели нашли фотоаппарат. Поэтому следователи подозревают, под электрическую дугу он вскарабкался ради селфи", - говорится в материале.

Отмечается, что тело так обгорело, что его практически невозможно идентифицировать.

Чтобы опознать юношу, полиция распространила фотографии с фотоаппарата. Просят объявится тех, кто знает погибшего.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Николаевской области друзья решили сделать селфи на электроопоре. Один из них получил удар током и сорвался вниз.

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