В арендованной однокомнатной квартире Киева волонтеры обнаружили 40 котов и одну собаку, которых горе-хозяйка бросила на произвол судьбы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Все свои природные нужды животные месяцами справляли на пол и продолжали плодить новых котят.

Хозяйка квартиры, когда решила проверить состояние помещения, ужаснулась. Она обнаружила десятки голодных котов и котят и одного пса.

"Животных передали на передержку волонтерам, где их обследуют и подлечат. Теперь котики и Йоркширский терьер будут ждать новых заботливых хозяев", - говорится в сюжете.

Ранее "Страна" рассказывала, что во Львове впервые в мире провели перепись бродячих котов.

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