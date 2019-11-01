Глава Украины Владимир Зеленский измучен Facebook, который к нему относится негативно.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Украинской правде.

Также, по словам Богдана, президент чувствует усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и из средств массовой информации – он это очень болезненно воспринимает.

"Я иногда ему говорю: "Перестань читать 'Фейсбук', перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия", - сказал глава президентского офиса.

По его словам, во время предвыборной кампании в Фейсбуке побеждал Порошенко, и Фейсбук ненавидел Зеленского. На вопрос почему же он тогда смотрит Фейсбук, если люди, которые за него голосовали, не там, Богдан ответил: "Зеленский очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, которые Порошенко и не снились. Он очень популярная в мире особа".

Как сообщалось, Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой они обсудили перспективы сотрудничества Украины и Альянса в Черном море.

Ранее сообщалось, что Столтенберг в Раде заявил, что двери НАТО открыты для Украины и процитировал Шевченко.