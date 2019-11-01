Встреча "Нормандской четверки" будет 15 ноября?

Несмотря на обилие новостей из парламента, главным вчера было заявление президента о том, что разведение войск в районе Петровского состоится 4 ноября. После того, как дату подтвердили и в Луганске, стало ясно, что речь идет о конкретной договоренности. Правда, до ее исполнения еще четыре дня, и попытки срыва наверняка будут.

Тем не менее, вчера в Украине активно обсуждались слухи, что после разведения в Петровском дорога к саммиту "Нормандской четверки" будет открыта и он пройдет 15 ноября.

Вскоре, однако, пресс-секретарь Путина Песков, эту информацию опроверг, уточнив, что пока никакой конкретной даты нет.

На самом деле со встречей все непросто. Москва в последнее время выдвигала два условия:

Первое - разведение войск в Петровском и в Золотом. Теоретически, если не будет новых бунтов, то к 15 ноября могут управиться.

Второе - имплементация формулы Штайнмайера в украинское законодательство. А это, не много не мало, принятие закона о выборах на Донбассе и об особом статусе. Причем в Зе-команде пока нет вообще никакого представления - что в этих законах написать. А сам процесс голосования за них может стать новым мощным поводом для Майдана националистов.

Правда, второй пункт появился, скорее, как ответ Москвы на затягивание процесса Киевом. И потому в данном вопросе, не исключено, Кремль проявит гибкость.

Но гибкость эта не бесконечная. Как минимум, Киев должен ещё до встречи представить и согласовать со всеми сторонами драфты законов (выборы и особый статус), после чего лидеры "нормандской четверки" эти проекты торжественно утвердят.

Но такой вариант для Зеленского в чем-то даже ещё хуже, чем вообще отсутствие встречи. Ведь, получается, он возьмёт на себя обязательства протянуть эти законы через Раду. А если не сможет этого сделать (что вполне вероятно), то именно он и станет крайним в срыве мирного процесса.

Поэтому разведение войск - это ещё не самая сложная задача для Киева. Куда сложнее вторая часть - согласование того, как будет реализовываться "формула Штайнмайера". И это согласование должно пройти ещё до встречи "нормандской четверки".

Секс-скандал: Яременко добивает себя и фракцию

Накал секс-скандала с депутатом "Слуги народа" Яременко вчера с утра заметно спал. И, наверное, постепенно сошел бы на нет, если бы сам Яременко не совершил очередную глупость – после того, как перед всеми покаялся, вдруг перешел к угрозам в адрес журналистов.

Вечером с трибуны парламента он объявил, что фотографирование частной переписки – это от трех до семи лет тюрьмы.

Такого было достаточно, чтобы уже все журналистское сообщество окончательно возненавидело этого персонажа. Который прекрасно понимает, в чем разница между личной перепиской и перепиской на рабочем месте в зале парламента, – но все равно продолжает строить из себя невинную жертву.

Впрочем, реакция самого Яременко уже никого особо не волновала бы, появись на тот момент какая-нибудь внятная реакция от фракции "Слуга народа".

Однако в течение дня были только два противоречивых заявления от ее лидеров: сначала от первого зама главы фракции (и будущего лидера партии) Корниенко, что Яременко никто из фракции исключать не собирается, потом от главы фракции Арахамии, который допустил сразу три варианта наказания для незадачливого ловеласа – от снятия с руководства международным комитетом до лишения мандата.

При этом Арахамия сказал, что вообще без наказания Яременко оставлять нельзя, зато Корниенко заговорил о наказании не для Яременко, а для журналистов.

Нечего и говорить о том, что при таких раскладах секс-скандал одного депутата превратился в прокол всей фракции. Во время предвыборной кампании команда Зеленского отличалась тем, что сверхоперативно реагировала на вызовы, – и это было одним из главных факторов ее победы. Став властью и раздувшись за счет попутчиков, эта команда теряет свои лучшие свойства. И за это придется платить рейтингом.

Пойдет ли Дубневич за решетку?

Главным пунктом утренней повестки дня Верховной Рады было голосование за привлечение к уголовной ответственности нардепа Дубневича. Один из наиболее известных депутатов-бизнесменов времен Порошенко, Дубневич и в этом созыве пытался обеспечить себе спокойную жизнь, войдя в провластную группу "За будущее", которую патронируют Коломойский и Аваков. Однако этого оказалось недостаточно. Вчера парламент проголосовал и за снятие с него неприкосновенности, и за задержание, и за арест.

То, что по мере ужесточения формулировки количество голосовавших уменьшалось, не удивляет. Так было во всех созывах – чем жестче поставленная на голосование фраза, тем больше депутатов примеряют ее на себя. И в результате из 332 депутатов, голосовавших за снятие неприкосновенности, осталось только 229, голосовавших за арест. Но, пусть на грани фола, голосов все-таки хватило.

В тоже время очень показателен саботаж во время этого голосования значительной части фракции "Слуга народа" - той части, которая близка к Игорю Коломойскому. Но недостачу удалось восполнить за счет "Голоса".

И все же даже разрешение на арест пока не является гарантией того, что уголовное дело против Дубневича будет доведено до конца. Слишком много странностей в работе нынешней Генпрокуратуры, которые вынуждают подозревать, что все пойдет по привычной схеме времен Луценко – много представлений и мало результата.

Поэтому прежде, чем всерьез говорить о судьбе Дубневича, стоит задаться вопросом: а как там дела, к примеру, у Насирова?

В конце концов, Дубневич - богатый человек, который легко может внести даже крупный залог, который планирует требовать прокуратура (89 млн гривен).

Реформа госаппарата: кого сократят в райцентрах?

Кабмин объявил о серьезном сокращении госаппарата. Правда, только на одном уровне – районном, где планируется сократить 18,5 тысяч сотрудников госадминистраций. По словам министра Кабмина Дубилета, такие кадровые решения помогут повысить эффективность работы государственных органов.

Несомненно, что подобное сокращение запланировано в рамках выполнения задачи президента о 10%-м сокращении расходов на госаппарат.

Подход не новый – еще во времена Союза сокращение госаппарата было лозунгом практически каждой новой власти. Но каждая такая кампания заканчивалась крахом.

Есть ли основания считать, что сейчас все будет иначе? Вряд ли. Ограничение реформы только районным уровнем делает ее слишком далекой от центра – а значит, слишком сложной для проверки.

Можно представить любую районную госадминистрацию, куда приходит разнарядка сократить 10% чиновников. Инструкция из центра может быть самой детальной, но списки на сокращение все равно составит глава районной администрации, а контролирующей инстанцией окажется областная.

В результате будут уволены уборщицы и дворники. Но, поскольку убирать кабинеты чиновников и территорию вокруг райадминистрации все равно нужно, уборщиц и дворников оформят как сотрудников районного совета или какой-нибудь другой родственной структуры.

Глобальная реформа госаппарата не проводится административным сокращением. Лишь конституционная реформа с ликвидацией госадминистраций может привести к качественному изменению аппарата на периферии. Такая реформа в качестве проекта существует, но пока не ясно, когда до нее дойдут руки.

Почему Венгрия разблокировала заявление НАТО

Вчера все СМИ сообщили об одной и той же новости, но под двумя разными заголовками. В одном варианте речь шла о том, что Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине, в другом – что НАТО выполнило венгерские условия и потребовало от Украины вернуть нацменьшинствам их права.

И то, и другое правда. Но очевидно, что если бы Альянс не пошел навстречу венграм, то никакого заявления не было бы. А так вчера генсек НАТО Столтенберг сообщил Зеленскому, как давно и сильно он печется о правах нацменьшинств, а потому требует и от Украины, чтобы она выполнила рекомендации Венецианской комиссии, направленные на их защиту.

Впрочем, несмотря на юмористическое фото стоящего навытяжку перед Столтенбергом Зеленского, ожидать, что кто-то в Киеве услышит генсека НАТО, нет оснований. Вообще, нынешний мини-саммит Альянса в украинской столице несколько запоздал. Это при Порошенко его пытались заполучить, чтобы в очередной раз раздуть пропаганду евроатлантической интеграции. А для нынешней власти этот вопрос просто неактуален. Она не слишком готова к реальным компромиссам по Донбассу, но и махать перед носом Москвы евроатлантическим флагом тоже не собирается – хотя бы потому, что толку от такой провокации все равно не будет.

Поэтому Столтенберг получил весьма теплый прием, но этим все и закончится. Киеву не до НАТО. О чем, кстати, прямым текстом с большим количеством букв и написал скандальный Богдан Яременко на правах пока еще главы международного комитета Рады.