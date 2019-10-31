Сотрудники военной прокуратуры Киевского гарнизона задержали сержанта-наркоторговца, а также его поставщиков.

Об этом "Стране" сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Сержант комендантской роты погорел на сбыте марихуаны на территории воинской части в столице. Злоумышленника задержала военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и следственным управлением ГУ Нацполиции в Киевской области", - говорится в сообщении.

Как сообщается, правоохранители вечером в четверг задокументировали факт сбыта четырех пакетов с наркотическими веществами за 1 тысячу гривен военнослужащим.

"Также 24 октября в рамках контроля за совершением преступления проведено контролируемую закупку у торговца в погонах аналогичной партии, за что он также выручил 1 тыс. грн", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время обысков у лица, которое поставляло наркотики военнослужащему на продажу, обнаружили "плантацию" кустов конопли в квартире. Поставщика зелья также задержали.

В данный момент обоим фигурантам готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что киевские полицейские нашли у подозреваемого наркотики и боевую гранату.

Также мы писали, что полиция Киева задержала женщину с крупной партией наркотиков в ассортименте.