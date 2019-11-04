В понедельник, 4 ноября, командующий объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что после разведения сил на Донбассе будут созданы "районы безопасности", передает РИА Новости.

По его словам, отвод войск будет произведен на расстояние не менее километра с обеих сторон. Помимо этого, как сообщил Кравченко, Украина примет все возможные меры, чтобы разведение сил не оказало влияния на "оборонительные возможности украинских подразделений на указанных участках".

Как он напомнил, в районе Золотого-4 происходит разминирование территорий, а также демонтаж фортификационных сооружений. "Я подчеркиваю, что люди не остаются беззащитными, они не оказываются ни в каких серых зонах", — заявил Кравченко.

Ранее сообщалось, что после завершения отвода войск в ОБСЕ анонсировали снос укреплений в Золотом.

Также мы писали, что в Золотое, где развели войска, завезли пять отрядов украинских саперов.