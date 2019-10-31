В городе Днепр сожитель убил сожительницу после распития алкоголя. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что накануне смерти потерпевшая вместе со своим гражданским мужем распивали спиртные напитки. Ему не понравилось, что женщина много выпила и между ними возникла ссора.

По результатам экспертизы женщине были нанесены тяжкие телесные повреждения, которые привели к смерти.

На момент трагедии их общий 10-летний сын находился у дедушки с бабушкой.

В течение двух месяцев он скрывался в разных местах, пытаясь избежать ответственности за содеянное. 31 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Соборного отделения полиции задержали мужчину 1987 года рождения в поселке Мирное.

Решается вопрос о вручении ему уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения, вызвавшие смерть) Уголовного кодекса Украины. Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Видео: youtube.com/Поліція Дніпропетровщини

Как сообщала "Страна", в Днепропетровской области пьяное лицо мужского пола облило себя бензином и угрожало поджечь дом, потому что жена не дала ему деньги на алкоголь.

Напомним, что в Киеве начали расследование по факту изнасилования мужчины, который был обнаружен пьяным на одной из улиц города. Медики установили, что потерпевшего разрыв прямой кишки.