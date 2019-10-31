Сообразительный житель Великобритании наладил продажу чистого воздуха.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Свежий воздух в мире уже не норма, а товар, который очень хорошо продается. Ведь 9 из 10 людей на планете дышат ядом - это данные Всемирной организации здравоохранения", - говорится в материале.

Житель графства Дорсет с друзьями собирает и продает воздух.

"Я лежал себе на диване, по телевизору как раз показывали, что людям не хватает чистого воздуха. И я подумал, как мне повезло родится тут. А затем дошло, что этим можно еще и делиться", - рассказывает Лео.

Ранее "Страна" сообщала, что родной город Зеленского стал одним из четырех в Украине, где самых грязный воздух.

Еще мы рассказывали, что по состоянию на конец октября значительных превышений уровня загрязнения атмосферного воздуха в Украине зафиксировано не было.