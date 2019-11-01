Организации "Национальное сопротивление", которая снесла барельеф маршала Георгия Жукова, кто-то за это заплатил. Такое мнение высказал одесский блогер и журналист Юрий Ткачев в своем телеграм-канале.

По его словам, организация "Национальное сопротивление" уже давно на занимается политическими акциями.

"Дело в том, что снесшая барельеф организация "Национальное сопротивление" Сергея Ходияка (тот самый, который расстреливал "куликовцев" 2 мая) уже давно не занимается политикой как таковой. Сегодня её основной профиль - шантаж, обилечивание или травля на заказ тех или иных персоналий. Зайдите на страничку организации в ФБ, политическими акциями они уже давно не занимаются, там в основном дела земельные, коммерческие, прибыльные. Базы в затоке, весовые пункты для грузовиков, это всё", - написал Ткачев.

При этом журналист считает странным, что в это же время появилась санкция на снос барельефа от Министерства обороны.

"И тут вдруг - барельеф. Что тот барельеф, его не продашь даже? Плюс - внезапно появившаяся санкция на снос барельефа от минобороны. Совпадение - не думаю. Что-то мне очень напоминает, что снос "сопротивлянтам" кто-то заказал и проплатил. Как думаете, кто?", - резюмировал Ткачев.

Скриншот: t.me/dadzibao/769

Отметим, что тему сноса барельефа активно комментирует мэр Геннадий Труханов. Он уже назвал это действие "плевком в лицо одесситам".

Напомним, сегодня стало известно, что в Одессе демонтировали барельеф маршала Георгия Жукова, который находился на стене здания областного военкомата под адресу улица Канатная, 87.

Также "Страна" подробно описала, как националисты воюют с маршалом Победы по всей Украине.