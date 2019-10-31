В Киеве в Шевченковском районе случился пожар на крыше шестиэтажного дома.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"В 21:12 поступила информация о пожаре в 6-этажном жилом доме на ул. Пирогова, 2. Возгорание произошло на крыше дома", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по прибытию спасателей площадь достигала уже почти 100 кв. м. В настоящее время проводится эвакуация людей из дома. Спасатели уже вывели около 40 человек.

Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Скриншот: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

К месту пожара прибыли 13 единиц основной и спецтехники, задействовано около 65 спасателей. В данный момент ликвидация продолжается. На месте работает штаб пожаротушения.

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