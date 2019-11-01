31 октября в эфире канала СТБ показали Зважені та щасливі 9 сезон 10 выпуск. Как прошел эфир, после которого проект покинул еще один участник.

Родителю на неделю

Десятый выпуск решено было сделать детским. Командам предложили стать родителями на неделю и взять под свое крыло ребенка с лишним весом. Ему они должны были передать свой опыт тренировок и правильного питания, а также выполнить пару заданий и научить подопечного чему-то новому. Несмотря на то, что некоторых мужчин испугала перспектива возиться с чужим ребенком, в конце недели все они вспоминали испытания, как хороший опыт.

Команда розовых (Павел и Наталья) приняла 11-летнего Валентина. Мальчик рассказал, что обожает пиццу и что, раньше все умилялись его щечкам, а когда он подрос его начали обижать, а мама его стесняется. За неделю его научили кататься на роликах и укладываться в школьный норматив по физкультуре: пробежать 30 метров за 6 секунд.

Команда коричневых (Евгений и Тамара) приняли 13-летнего Кирилла. Подросток рассказал, что не видит проблемы, но это огорчает его маму и бабушку, ведь наследственный лишний вес ухудшил здоровье дедушки, который умер от ожирения сердца. Подросток рассказал, что ему не хватает общения с мамой и пока она занята работой по вечерам он собирает кубик Рубика. Евгений и Тамара научили его кататься на моноколесе и есть суп из брокколи, которую он раньше терпеть не мог.

Команда красных (Николай и Аня) расширились на семиклассника Женю. Как и они, он занимался спортом, но добиться успеха в единоборствах ему помешали лишние килограммы. За неделю мальчик встал на коньки.

Команда синих (Руслан и Алена) пополнилась 13-летней Настей, которая призналась, что лишний вес мешает ей заводить друзей. Окруженная заботой и поддержкой девочка за неделю научилась кататься на велосипеде.

А в команду желтых, которую представляла одна Людмила, пришла 11-летняя Тамара. Она рассказала, что мама пробовала на ней разные диеты и даже гипноз, но ничего не помогло. За неделю она научилась кататься на скейте и есть ненавистную раньше морскую капусту.

Главный конкурс

В качестве главного конкурса, который дает бонусы на взвешивании, командам предложили качать пресс. Каждому нужно было сделать по 200 подходов, причем всем вместе. Ведь каждый раз засчитывался только, если на красную кнопку при поднятии корпуса нажмут все участники команды.

При этом не обошлось без неожиданностей. Розовые остались без Валентина, у которого два дня держалась температура, и должны были в нагрузку прокачать пресс 300 раз. А в команде красных Николай, к большому разочарованию Жени, не смог или не захотел дотянуться до заветной кнопки ни разу.

Победителями в итоге оказались Людмила и Тамара. Люда расслабилась в начале, но желание поддержать девочку, в которую не верила даже ее мама, оказалось настолько сильным, что открыло второе дыхание.

Взвешивание. Кто покинул проект

Поскольку в прошлый раз внезапно ушел Тарас Яцемирский, который решил пожертвовать своим участием ради Людмилы, в этот раз вновь выбывали девушки. В зоне риска оказались Аня и Наталья.

Обе они очень хотели остаться, но голосование показало, что проект покидает Наталья. При этом не обошлось без некоторых интриг. Аня призналась, что хочет остаться из-за своего партнера Николая. Тот впервые признал, что тоже симпатизирует Ане. Правда, не все участники поверили в его искренность.

Наталье Кириленко - 26 лет. Она воспитывает 5-летнего сына Никиту. Девушка пришла на проект с весом 118 кг и за 10 недель похудела на 23 кг. Итоговый вес был 95 килограммов. Многие зрители успели привязаться к ней и в комментариях на станице проекта в Facebook выразили сожаление.

Смотреть Зважені та щасливі 9 сезон 10 выпуск можно на сайте СТБ. На канале ютуб запись появится через 48 часов.