В центре Днепра задержали священника, который шел с рюкзаком, к которому была прикреплена георгиевская ленточка.

Об этом в говорится на фб-странице Дмитрия Рака. Там же отмечается, что Рак, вероятно, обратился "за помощью" к двум мужчинам-днепрянам, что бы они помогли "прекратить это", однако те его попросту проигнорировали.

Также сообщается, что к Раку подошел еще один мужчина и спросил активиста, "что ему сделала лента".

"Пока я писал заявление, (..., он - Ред.) пытался уйти от полицейских. Его задержали и в наручниках увезли в участок", - отмечается в сообщении издания "Днепр Час".

Также, по данным местных изданий, Иеромонах Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви Алексей носил символику открыто и отказывал на просьбы снять ее. Очевидец Дмитрий также рассказал, что преследовал монаха около 40 минут, пока не прибыл наряд полиции.

Как сообщила корреспонденту "Днепр Час" пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко, следствие будет решать, по какой статье могут его обвинить.

Это будет либо же статья 173 подпункт 3 административного кодекса Украины "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты"

или же статья 436 подпункт 3 "Изготовление, распространение коммунистической, нацисткой символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, - сказала Копыленко.

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