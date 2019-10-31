Инди-группа из США сняла музыкальное видео на свою песню в украинской колонии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Для съемок музыканты выбрали тюрьму под Киевом, а актерами стали действующие осужденные. Участвовать их, правда, никого не заставлял, но поощряли гостинцами и обещаниями сделать конкурсный короткометражный фильм", - говорится в сюжете.

Авторы видео результатом довольны, а некоторые участники планируют продолжить сниматься на свободе.

Единственным критерием для съемок была искренность.

Музыканты тоже готовились к съемкам, долго изучая неписанные правила поведения "на зоне".

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