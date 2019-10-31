В Днепропетровской области любитель выпить облил себя бензином и угрожал поджечь дом, потому что жена не дала ему деньги на алкоголь. Об этом передает издание "Днепр час" со ссылкой на Патрульную полицию Днепра.

В полицию 29 октября позвонила испуганная женщина. Она сообщила, что ее сосед облил дом бензином, ведет себя неадекватно, и угрожает поджечь его.

В доме находятся двое детей, жена и бабушка. Патрульные немедленно отправились на вызов. На месте происшествия выяснилось, что указанное заявительницей лицо мужского пола, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовало у своей жены деньги на дополнительную порцию алкоголя.

А когда та отказала, избил ее, взял канистру с бензином, облил себя и дом. Когда лицо мужского пола вышло во двор покурить, полицейские попросили отложить зажигалку, чтобы не произошло возгорание. Но оно отреагировало на просьбу агрессивно, поэтому было задержано с применением наручников. Его госпитализировали в психиатрическое учреждение.

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