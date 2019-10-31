В Национальном банке Украины заложили базовый прогноз на снижение объемов транзита природного газа с около 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

Как сообщается, прямые потери экономики по сравнению с объемами транзита на уровне 2019 составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем.

"Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита", - отмечается в документе.

Кроме того в Нацбанке напомнили, что ежегодные поступления Украины от транзита составляют около $3 млрд.

"Его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом", - отмечает НБУ, указывая, что в настоящее время переговоры о новом контракте по транзиту российского газа продолжаются, и определенности в этом вопросе нет.

Ранее сообщалось, что Путин назвал условия для транзита российского газа через Украину и прямых его поставок.

Также мы писали, что в МИД сказали, какой контракт на транзит российского газа устроит Украину.