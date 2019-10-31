В Одессе задержали 25-летнего уроженца с. Балты Одесской области по подозрению в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает "odessa.net.ua".

По данным следствия, подозреваемый подошел к 36-летнему мужчине и попросил сигарету. Затем он ударил прохожего по голове металлической трубой, отобрал мобильный и деньги.

Уже спустя несколько часов подозреваемого задержали. Похищенное устройство у него изъяли, а деньги он уже успел потратить. Как оказалось, полгода назад он отбыл срок за имущественные преступления.

Видео: youtube.com/Поліція Одещини

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