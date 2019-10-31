Американская компания Netflix показала новый трейлер сериала "Ведьмак", снятого по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского "Сага о ведьмаке". Ролик появился на YouTube-канале сервиса.

Премьера трейлера состоялась ранее во время итальянского конвента (то есть собрания фанов комиксов и игр) Lucca Comics & Games. Мероприятие посетили члены съемочной группы, продюсер сериала Лорен Хиссрич, исполнители ролей Йеннифер и Цири, а также Сапковский.

Видео: YouTube/ Netflix

Во время конвента автор серии книг дал интервью итальянской газете Corriere la Lettura и сказал, что верит в успех сериала. Он не стал скромничать и заметил, что "Ведьмак" может стать таким же значимым, как "Игра престолов".

Первый сезон "Ведьмака" будет включать восемь эпизодов. Его премьера намечена на 20 декабря.

Главные роли в сериале исполняют Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

Сагу Сапковского уже экранизировали в Польше, причем дважды. В 2001 году вышел полнометражный фильм, а в 2002 году - сериал. Кроме того, персонажи книг появлялись в комиксах польских авторов и играх польской студии CD Projekt RED.

Напомним, съемки фэнтези-саги "Ведьмак" от Netflix стартовали в Будапеште 5 ноября 2018 года.

В июле "Страна" публиковала первый тизер сериала "Ведьмак".