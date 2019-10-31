В четверг, 31 октября, в селе Сахны Сумской области загорелось авто Сhery Аmulet, которое было на газовом топливе. ЧП произошло, когда водитель начал заводить транспортное средство, из-под капота повалил дым и пламя. Об этом сообщает газета "Ваш шанс".

Мужчина пытался самостоятельно погасить возгорание, используя огнетушитель. Поняв, что это ему не под силу, он позвонил на линию экстренного вызова спасателей "101".

Преодолев расстояние в 10 км они прибыли из райцентра. В этот момент огонь полностью охватил автомобиль. Однако пожар удалось локализовать и предотвратить взрыв газового баллона. Причина пожара устанавливается.

Видео: youtube.com/Управління ДСНС України у Сумській області

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