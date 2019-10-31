Адвокат, представляющий интересы экс-сотрудников "Беркута" в Святошинском суде Киева, где слушается дело о якобы их причастности к массовым расстрелам людей на Майдане в феврале 2014 года, Александр Горошинский предоставил копию одного из нотариально заверенных заявлений одного из "грузинских снайперов" Александра Ревазишвили.

Об этом он сообщил в интервью Украинским новостям.

В документе говорится: "в период зимы 2014 года я был очевидцем событий, происходивших в городе Киеве, Украина.

В группе, совместно с другими гражданами Грузии, я принимал участие в событиях на Майдане Независимости в г. Киеве 18-20 февраля 2014 года. Я был свидетелем массовых расстрелов, организованных лицами, которые впоследствии заняли высокие посты в украинской власти.

Информацию о происходящем я желаю донести до украинского правосудия и считаю, что правду о событиях на Майдане необходимо донести до украинской общественности.

Информирую, что я был допрошен в качестве свидетеля прокурором Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в рамках международно-правового поручения правоохранительных органов Украины. Прокурору Генеральной прокуратуры Республики Беларусь я дал показания по событиям, которые произошли в феврале 2014 года на Майдане Независимости в г. Киеве.

С учетом вышеизложенного, я еще раз обращаюсь и прошу обеспечить мой допрос в судебном заседании по видеосвязи, предоставив возможность донести правду о событиях 18-20 февраля 2014 года на Майдане Независимости в городе Киеве. …".

Скриншот: ukranews.com

По словам адвоката, "грузинские снайперы" - это люди, прошедшие военную подготовку в грузинской армии. За их плечами участие в боевых действиях так называемой абхазской войны и южноосетинского конфликта. У Георгия Бежиташвили еще Ирак, Афганистан. Все они прошли подготовку в специальных лагерях под руководством так называемого движения "Свободная зона", подконтрольного окружению тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По их словам, их использовали для выполнения "политических заказов" режима Саакашвили: подавление народных протестов грузинской оппозиции, давление, похищение местных бизнесменов. В народе их называли "зондеркомандами". Руководил всем этим Мамука Мамулашвили – бывший грузинский военный, сторонник и активный помощник Саакашвили, курировавший так называемые зондеркоманды, проводившие расправы с политическими оппонентами Саакашвили.

Именно он, по словам этих граждан Грузии, непосредственно занимался их вербовкой для участия в событиях на киевском Майдане в 2013-2014 гг.

Сейчас Мамулашвили - командир "Грузинского легиона".

Как отмечает Горошинский, эти люди готовы давать интервью и сниматься в документальных фильмах несмотря на то, что им грозит уголовная ответственность, из-за страха за собственную жизнь. Их земляки, которые участвовали в преступлениях на Майдане в 2014 году, начали исчезать и погибать при загадочных обстоятельствах. И Нергадзе, и Бежиташвили, и Баджализде, и Ревазишвили сообщили, что им поступают угрозы. Они были вынуждены скрываться в других странах, в частности в Белоруссии.

"Следует понимать, что эти люди занимались не всегда легальной работой, они много чего знают, что может пролить свет на преступления очень высокопоставленных людей. После ряда угроз и нападений, когда в Грузии сменилась власть, данным свидетелям посоветовали обратиться к журналистам и рассказать правду. В последующем свидетели дали интервью журналистам", - говорит Горошинский.

Также защитник рассказал, почему допрос проходил в Генпрокуратуре Беларуси, хотя Святошинский суд Киева давал им возможность дать показания по видеосвязи из Армении.

По его словам, Святошинский суд г. Киева, где рассматривается производство в отношении экс-сотрудников "Беркута", удовлетворил его ходатайство о допросе двух граждан Грузии: Нергадзе и Ревазишвили из территории Армении. Им поступила информация о том, что им небезопасно находится в Армении и они выехали из страны.

"Долгое время они вынуждены были скрываться и поэтому с ними временно была утрачена связь. Лишь позже они объявились в Белоруссии, где, по их словам, нашли безопасное место и снова подтвердили готовность дать показания о событиях на Майдане в 2014 году", - сообщил Горошинский.

Допрос Георгия Бежиташвили, Александра Ревазишвили и Цезари Баджалидзе был произведен Генеральной прокуратурой Республики Беларусь под видеозапись, где свидетели подтвердили озвученную ранее информацию об организации и участии "лидеров" Майдана, в частности Парубия, Пашинского, Саакашвили и других лиц, в массовых расстрелах сотрудников милиции и активистов 20 февраля 2014 г.

Следует обратить внимание на то, что в рамках производства по уголовному преследованию бывших сотрудников "Беркута" защита дважды обращалась с ходатайством к Святошинскому районному суду о допросе данных свидетелей. Но представители ГПУ упорно возражали, не желая выслушать показания по ключевым вопросам, которые имеют значение для дела и установления истины по событиям Майдана.

По словам Горошинского, складывается устойчивое мнение, что в Украине немало влиятельных лиц, которые крайне не заинтересованы в том, чтобы показания очевидцев преступлений на Майдане были зафиксированы под присягой и стали основанием для их пристального рассмотрения.

"Проверить достоверность показаний свидетелей очень просто – предоставить возможность всем участникам - прокурорам, защите, представителям потерпевших и потерпевшим - задать вопросы и на основе полученных ответов сделать выводы. Народ Украины уже почти 6 лет не знает правды о виновниках гибели людей во время протестных акций на Майдане. Многие понимают, кому на самом деле были выгодны смерти украинцев – тем, кто на крови пришел во власть", - заявил он.

Как отмечает адвокат, по словам трёх свидетелей - Георгия Бежиташвили, Александра Ревазишвили и Цезари Баджалидзе их приезд в Украину был тщательно подготовлен. Свидетели сообщают, что в аэропортах Тбилиси и Борисполе для них были организованы проходы без пограничного контроля. Они прибывали в Украину по паспортам на чужие имена. Как им объясняли цель визита: "помощь протестующим на Майдане и создание хаоса".

А обеспечивал им прохождение границы без контроля по поддельным документам лично Андрей Парубий. Руководил их "работой" непосредственно Сергей Пашинский. Также, как они говорят, управлением их действиями на Майдане занимались помощники Парубия и некий американский военный инструктор Кристофер Брайан.

Кроме того, исходя из показаний, Пашинский вместе с другими лицами лично доставлял стрелковое оружие в гостиницу "Украина". Пашинский также приносил оружие и патроны в Консерваторию. Также утром 20 января лично вёл огонь по толпе протестующих с балкона Консерватории. Среди прочих огонь на поражение вёл и Владимир Парасюк со своим отцом.

Более того, как следует из показаний свидетелей, именно Пашинский отдал команду 20 февраля 2014 года вести огонь и по сотрудникам "Беркута", и по протестующим из здания Консерватории.

Как отмечает адвокат, он верен в подлинности показаний "грузинских снайперов". "Если бы "грузинские снайперы" были фейком, суд уже давно их допросил бы и развенчал этот якобы миф. Ярким показателем в этом вопросе являлось поведение представителей ГПУ в Святошинском суде, которые делали все возможное, чтобы допрос не состоялся."

Ранее сообщалось, что "Грузинские снайперы" Майдана дали показания в Генеральной прокуратуре Беларуси. Видео.

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