Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко не единожды во время заседаний Верховной Рады общался с девушками легкого поведения.

Скриншоты диалогов парламентария с женщинами по вызову опубликовало издание "#Буквы".

Как отмечают сотрудники издания, еще в сентябре фотокорреспондент "#Букв" снял переписку Яременко с проститутками. Издание решило не публиковать компромат, но проверить, будет ли любезничанье нардепа с подобными дамами носить системный характер.

В итоге за месяц наблюдений журналисты сделали внушительную подборку фото, доказывающих, что Яременко постоянно пользуется эскорт-услугами, которые в Украине вне закона.

В сегодняшнем материале "#Буквы" представили переписку парламентария за два дня: 29 и 30 октября. Яременко общался с девушками во время голосования за законы.

Так, 29 октября он договорился о встрече с девушкой в ближайшие дни.

"Привет. Я не только не передумал, но еще в субботу предложил встретиться и перейти для облегчения общения в Вотсап или Вайбер. Даже телефон оставил. Встретиться можем завтра вечером или в четверг...", - написал нардеп.



Фото: bykvu.com

В тот же день у дамы по имени Эльвира сексуально активный политик поинтересовался, какой алкоголь она предпочитает.

"Под настроение. Вино, виски, шампанское", - ответила собеседница.



Фото: bykvu.com

Во время голосования Яременко изучал анкету 32-летней Алины, которая указала свои преимущества: секс, встреча, свидание. Женщина обозначила, что ее не интересуют отношения.



Фото: bykvu.com

Практически в то же время глава комитета ВР общался в мессенджере Facebook с некоей Анной Степаницкой. Она прислала нардепу фото и похвасталась, что купила "комбез": "Я комбез купила".

"Неплохо. Надо из тебя больше леди делать", - прокомментировал Яременко снимок.

"Я и так леди", - парировала Анна.

Яременко начал набирать: "Нужно и выглядеть, как леди". Но затем стер сообщение.

Фото: bykvu.com

Анна уже удалила профиль из социальной сети. Но на сайтах знакомств и кастингов для фильмов зарегистрирована 20-летняя пользовательница с такими же именем и фамилией.

В издании особо выделяют переписку нардепа с женщиной по имени Галина, с которой у него раньше были отношения.

"Парадное открыто, поднимайся на 9 этаж, поворачивай налево, 105 кв", - написала Галина.

16 сентября Галина прислала такое сообщение: "Приветики. Хорошего легкого тебе дня и три смайла поцелуя".

Яременко ответил: "Взаимно, солнышко".

А еще в одном послании Галина попросила денег.

"Привет. Я снова прошу тебя о помощи. Я знаю, что, возможно, надоела тебе своими проблемами. Но это мечта всей моей жизни. Пожалуйста, помоги. Ты знаешь, я живу на съемной квартире. Есть возможность иметь свою квартиру. Мне надо $10 000, чтобы у меня была крыша над головой с дочерью, для меня это так важно, я готова ради этого на все! На любые твои условия. Пожалуйста, помоги мне", - попросила женщина.

"Галя, это значительно выше моих возможностей", - отреагировал Яременко.



Фото: bykvu.com

Также нардеп переписывался с 18-летней девушкой, у которой спрашивал, сколько ей нужно денег в месяц. А другой рассказывал, что женат и "новый человек в политике".

Ранее "Страна" показывала видео, на котором неугомонный Яременко выбирает девушек в Tinder.

Мы также цитировали слова Яременко о том, что фотографировавший его журналист заслужил 7 лет тюрьмы.