В Николаеве жительница аварийного дома умерла от инсульта после того, как в ее квартире рухнул потолок. Об этом сообщают "Новости N".

Жительница аварийного дома в Николаеве скоропостижно скончалась после того, как в ее квартире рухнула часть потолка. Об этом 30 октября сообщила сестра погибшей на заседании депутатской комиссии Николаевского горсовета.

Жители, которые пришли на заседание, рассказали, что их дом, где находятся 12 квартир, в ужасающем состоянии – трещины и даже дыры в стенах, разрушенные балконы, провалы в полу. Когда часть потолка в одной из квартир обвалилась, к счастью, никто не пострадал, но хозяйка квартиры не выдержала этого потрясения.

Нервный стресс, по словам сестры погибшей, стал причиной инсульта, и женщина умерла. Члены комиссии приняли решение об обращении в департамент ЖКХ с настоятельной рекомендацией заняться решением проблем дома. Кроме того, депутаты намерены направить запрос с требованием дать пояснения, почему на протяжении полугода администрация города не реагировала на обращения граждан.

Фото: novosti-n.org

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