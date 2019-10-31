Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) к 2024 году готовит программу полета астронавтов на Луну "Артемида" (Artemis), предполагающую высадку людей на спутник Земли. Об этом сообщает издание Daily Star.

Подробности программы представили 30 октября ученые NASA Джон Коннолли и Ники Веркхайзер на ежегодном собрании Аналитической группы по исследованию Луны.

По словам ученых, во время первого полета с высадкой на Луне два члена экипажа останутся на планете на шесть с половиной суток. Это в два раза дольше, чем находились на поверхности астронавты - участники программы "Аполлон".

На поверхности Луны два астронавта проведут до четырех выходов в открытый космос и выполнят разные научные наблюдения, включая отбор проб водяного льда.

Еще одно отличие между программами "Аполлон" и "Артемида" - это планы NASA предварительно разместить на поверхности Луны оборудование, включая негерметичный ровер для астронавтов. Этим ровером можно будет управлять дистанционно.

Коннолли назвал места посадки корабля по программе "Артемида" вблизи южного полюса Луны. Он отметил, что во время коротких поездок на расстояние от 5 до 15 километров можно будет добраться до некоторых постоянно затененных областей на поверхности Луны.

Ученые считают, что за миллиарды лет в этих затемненных областях, где стены кратера препятствуют проникновению солнечного света, скопился лед.

Сегодня "Страна" сообщала, что в NASA попросили у "Роскосмоса" дополнительные места на космических кораблях "Союз" для своих космонавтов в 2020 и 2021 годах.

Мы также писали, что в NASA представили скафандры для полетов на Луну и Марс.