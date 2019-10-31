В провинции Хэбэй на востоке КНР закрыли стеклянные мосты, пешеходные дорожки и смотровые площадки, чтобы проверить их на предмет безопасности. Об этом сообщает The Guardian.

Всего в провинции закрыты 32 достопримечательности, популярные среди любителей острых ощущений. Причиной начала проверки мостов стали несчастные случаи, произошедшие за последние годы: гибель и серьезное травмирование нескольких человек.



Стеклянный мост Хоньягу длиной 488 метров. Фото: theguardian.com

Мосты из стекла стали особенно популярными после того, как в провинции Хунань появился мост Чжанцзяцзе. В 2016 году его признали самым длинным и высоким подобным сооружением в мире. Он расположен на высоте около 300 м, а его длина - 430 м. Мост периодически закрывают во время дождя, поскольку стекло становится очень скользким и опасным для посетителей.

Рекорд моста Чжанцзяцзе был побит в 2019 году, когда в деревне Хуаси в провинции Цзянсу на востоке Китая был открыт стеклянный мост длиной 518 метров.

Всего в Китае насчитывается около 2,3 тыс. стеклянных мостов.

25 мая пешеходный мост со стеклянными вставками открыли и в Киеве. Он соединяет две парковые зоны: Крещатый парк и Владимирскую горку. На следующий день мост треснул.